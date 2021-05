Gonther: Saison positiv abschließen

Zum einen will jeder Fußballer in jedem Spiel gewinnen, erst recht, wenn es gegen seinen Ex-Verein geht. Gonther spielte fünf Jahre (bis 2012) für den SC Paderborn. Zum anderen läuft sein Vertrag aus. Angesichts der Leistungen, die der Verteidiger in dieser Saison bei seinen 31 Einsätzen abgerufen hat, sollte einer Zukunft im Erzgebirge nichts im Weg stehen.



Seit seinem Wechsel 2019 von Dresden nach Aue ist der 34-Jährige eine feste Größe in der Defensive, kennt die Liga auf dem Effeff und weiß: "Mit dem Gefühl, mit dem man die Saison beendet, geht man in die neue. Wir wollen sie positiv abschließen und von den neun Punkten so viele wie möglich holen, ohne verrückte Ziele auszugeben."

In den Top Ten im Zweitliga-Ranking

Der Familienpapa zählt zu den meist eingesetzten Zweitliga-Spielern, die aktuell noch im Unterhaus aktiv sind. Mit 232 Einsätzen für vier verschiedene Klubs liegt der Auer auf dem achten Platz. Das Ranking – alle eingefleischten FCE-Fans werden es wissen – führt Torhüter Martin Männel mit 272 Einsätzen an.

Martin Männel jubelt mit Clemens Fandrich, Philipp Riese und Sören Gonther. Männel und Gonther gehören zu den Top Ten der meist eingesetzten Spieler in der 2. Bundesliga. Bildrechte: imago images/Picture Point

Männel wieder fit

Apropos Männel: Der Keeper kehrt am Sonntag in das Tor zurück. Nach seiner verletzungsbedingten Zwangspause in Karlsruhe, meldete sich die Nummer 1 zurück und verdrängt Philipp Klewin, der beim 0:0 Bestnoten bekam, ins zweite Glied.

Strauß gesperrt - Gnjatic verletzt

Dagegen fehlen gegen den Bundesliga-Absteiger John-Patrick Strauß (5. Gelbe Karte) und Ognjen Gnjatic (Ellenbogenbruch). Auch die Langzeitverletzten Fabian Kalig (Trainingsrückstand) und Malcolm Cacutalua (Reha nach Knie-OP) sind noch keine Option für das schwere Duell gegen Paderborn.

Schuster: "Paderborn kann mit richtiger Qualität nachladen"

Aue-Trainer Dirk Schuster lobte den Gegner in der virtuellen Pressekonferenz in höchsten Tönen. Paderborn habe einen großen ausgeglichenen Kader und könne "mit richtiger Qualität nachladen", so der Coach, der "gehörigen Respekt" hat und glaubt: "Paderborn wird alles versuchen, um drei Punkte zu entführen, um so den Grundstein zu legen, am Ende vor uns zu stehen."