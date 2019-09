Kevin Ehlers (re.) kickt seit Sommer für die Dynamo-Profis. Hier im Duell im Federico Palacios (li.) von Jahn Regensburg am letzten Sonntag. Am Ende behielten die Dresdner die Überhand.

Mit Uwe Ehlers verbinden die meisten sicherlich seine sechsjährige Zeit von 1993 bis 1999 bei Hansa Rostock. Vielleicht auch seine vier Jahre beim TSV 1860 München von 1999 bis 2003. Von Januar 2005 bis Juli 2007 spielte der gebürtige Rostocker und heutige Co-Trainer der Hanseaten jedoch zweieinhalb Jahre für den FC Erzgebirge Aue. Somit dürfte das Sachsenderby am Sonntag auch bei Famlie Ehlers unter besonderer Beobachtung stehen, denn sein Sohn Kevin spielt seit diesem Sommer bei den Profis von Dynamo Dresden und gilt dort als Top-Talent. Bisher kam er in sechs Spielen über 540 Minuten zum Einsatz. Lediglich in Bochum musste er mit einer Blessur passen.

Pascal Testroet von Erzgebirge Aue fiebert dem nächsten Highlight entgegen. Eine Woche nach der Geburt seiner Tochter Paulina steht für ihn am Sonntag das Derby gegen seinen Ex-Verein Dynamo Dresden an. "Mein Herz schlägt nicht mehr schwarz-gelb, aber ich bin immer noch Fan von dem Verein. Ich habe eine schöne Zeit gehabt." Für das Spiel gibt er sich optimistisch - trotz des 0:4 zuletzt beim HSV: "Ich glaube, auch wenn es sich blöd anhört, sind wir richtig gut drauf. Wir haben bisher zuhause sieben Punkte geholt und sind überzeugt, dass wir gewinnen werden.

Die Bilanz seit der Wende spricht für Erzgebirge Aue. 14 mal gingen die "Veilchen" als Sieger vom Platz. Achtmal gewann Dynamo, zwölf Mal teilten sich die Teams die Punkte. In der zweiten Liga trafen beide Klubs 16 Mal aufeinander, wobei Aue sieben und Dynamo fünf Spiele gewann.

Was die aktuelle Form jedoch anbelangt, kann Dynamo nach dem 2:1-Erfolg gegen Regensburg - dem fünften Spiel in Serie ohne Niederlage - voller Selbstvertrauen in die Partie gehen, während Aue nach dem 0:4 beim Hamburger SV auf den harten Boden der Realität gelandet ist. Aue-Akteur Clemens Fandrich brachte es unter der Woche in der "Bild" auf den Punkt: "Um in dieser Liga zu bestehen, musst du immer auf 100 Prozent kommen".