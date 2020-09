Im Vorjahr gelang Aue zwei Siege gegen Fürth Bildrechte: Picture Point

Am Freitag (18:30 Uhr/live in der SpiO-App) geht es weiter mit dem ersten Heimspiel: Dann kommt Greuther Fürth ins Lößnitztal. Chance für den FCE den Auftaktsieg zu veredeln und das gegen einen heimlichen Lieblingsgegner. Zuletzt gelangen vier Siege und ein Unentschieden gegen die Franken. Ein Sieg würde Erinnerungen wecken: Schon in der Vorsaison startete Aue mit zwei Siegen, einen davon übrigens in Fürth. Danach hatten die Sachsen gleich fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und konnten eine sorgenfreie Saison genießen. Wiederholt sich die Geschichte?