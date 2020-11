Doch es gibt auch gute Nachrichten aus dem Vereinslazarett: Neben Jan Hochscheidt, der eine Corona-Infektion überstanden hat, kann der Aue-Trainer gegen Darmstadt auch auf Florian Krüger zurückgreifen. Der Stürmer war am Montag (16.11.) krankheitsbedingt von der U21-Nationalmannschaft abgereist. "Seine Beschwerden sind völlig abgeklungen. Er sieht sich auch absolut in der Lage, am Sonntag die volle Leistung abzurufen", so Schuster. Damit dürfte ein Startelf-Einsatz von Dimitrij Nazarov, der sich unter der Woche angriffslustig im Hinblick auf ein Startelf-Comeback gegeben hatte, unwahrscheinlich sein.