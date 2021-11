Angst soll dadurch aber keine aufkommen. Vielmehr sei die kommende Aufgabe "ein guter Gradmesser". Das sieht auch Aue-Kapitän Martin Männel so, der sich auf eine "schöne Herausforderung" freut: "Wir werden um jeden Zentimeter Gras kämpfen und müssen vorne wieder der so effektiv wie zuletzt agieren. Wir haben eine breite Brust und treten das Spiel mit großen Selbstbewusstsein an."