Trotz der schwierigen Situation versucht Aues Trainer Dirk Schuster, seine Mannschaft so gut wie möglich auf die Begegnung gegen den Tabellen-13. vorzubereiten. Gegner Sandhausen sei eine Mannschaft mit sehr viel Wucht, die geradlinig in die Spitze spiele. "Wir müssen auch bei zweiten Bällen höllisch aufpassen und alles abrufen, um erfolgreich zu sein", meinte der 52-Jährige. Keine leichte Aufgabe, denn Schuster weiß, "dass die Köpfe aller, und da nehme ich mich auch nicht aus, nicht zu 100 Prozent frei sind".

Rein sportlich gesehen können die Auer das Spiel gegen Sandhausen locker angehen. Trotz der 1:2-Niederlage in Dresden haben sie tabellarisch keine Sorgen. Komfortable neun Punkte dick ist das Polster nach unten, die Auer standen in dieser Saison stets in der oberen Tabellenhälfte und weisen ihre beste Bilanz seit neun Jahren auf.

Auf einige Leistungsträger muss Schuster verzichten. Fehlen werden unter anderem Stürmer Pascal Testroet, der sich im Spiel bei Dynamo Dresden (1:2) am Knie verletzt hatte. Auch Abwehrspieler Marko Mihojevic nach einem Muskelfaserriss sowie die gesperrten Calogero Rizzuto und Tom Baumgart stehen dem Aue-Coach am Sonnabend nicht zur Verfügung.

Beim SV Sandhausens kann Coach Uwe Koschinat nicht auf Kevin Behrens zählen. Der Top-Torjäger, der bereits elf Mal getroffen hat und bisher immer in der Startelf auflief, sitzt eine Gelb-Sperre ab. Eine deutliche Schwächung für die Gäste aus Baden-Württemberg. Der 29-jährige Stürmer war an 53 Prozent aller bisherigen 30 SVS-Treffer direkt beteiligt.

Eine Mitteilung des FC Erzgebirge hatte am Donnerstagvormittag zunächst für Verwirrung gesorgt. Dem Verein zufolge hatte das Gesundheitsamt des Landkreises eine Absage des Spiels empfohlen, was die Behörde auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur aber nicht bestätigen konnte. Der Zweitligist begründete das Ganze auf seiner Homepage damit, dass sich zwei mit dem Coronavirus infizierte Fans am vergangenen Wochenende beim Spiel der Auer bei Dynamo Dresden im Stadion befunden hatten. "Aufgrund dieser Sachlage empfiehlt das Gesundheitsamt eine Absage des Spiels gegen den SV Sandhausen", hieß es in der Mitteilung des Klubs, was offenbar von dem Amt falsch interpretiert wurde.