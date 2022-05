Bremen kommt mit der besten Mannschaft

Bremen steckte ziemlich genau vor einem Jahr in der gleichen misslichen Lage, stieg aus der Bundesliga ab und war am Tiefpunkt. Nach einem durchwachsenen Start in die 2. Liga kam der Trainerwechsel wie gerufen. Als sich Markus Anfang mit seinem Impf-Schwindel ins Abseits schoss, übernahm Ole Werner. Unter ihm blühten die Grün-Weißen auf. Seitdem stehen elf Siege, vier Remis und zwei Niederlagen zu Buche. Bremen war auf Direktkurs zurück ins Oberhaus, rutschte am letzten Spieltag aber vom ersten auf den dritten Platz ab. Das Nordduell daheim gegen Holstein Kiel ging nach zwei Eigentoren mit 2:3 verloren, dabei führte Werder schon 2:0.

Beim Kiel-Duell fehlten die verletzten Ömer Toprak, Milos Veljkovic und Christian Groß. Gegen Aue kehren die drei wichtigen Defensivstammspieler zurück. Auch wenn der Druck groß ist, gab sich Werner entspannt: "Wir sind heiß ohne Ende. Es herrscht bei uns eine gute Mischung aus Anspannung, Konzentration und Freude am Fußball." Dirk Carlson im Zweikampf gegen Marvin Ducksch. Der Bremer bringt es schon auf 20 Saisontore. Bildrechte: IMAGO / osnapix

Dotchev: "Über den Urlaub entscheide ich"

Auch Dotchev hat vor den letzten beiden Spielen die Qual der Wahl. Einige Verletzte und Kranke kehren zurück. Auch der offensiv so wichtige Kühn ist wieder im Mannschaftstraining und dürfte zur Startelf gehören. Für Soufiane Messeguem ist die Saison dagegen gelaufen. Der 22-Jährige verletzte sich am Knie, muss operiert werden und fällt wochenlang aus.

Alle fitten Spieler nimmt Dotchev in die Pflicht. Er werde die beiden Spiele abwarten und danach entscheiden, bis wann trainiert wird. "Nicht, dass jemand denkt, er kann am Montag nach dem Dresden-Spiel in den Flieger steigen und in den Urlaub fahren." Nach vielen lieben Worten und Durchhalteparolen weht im Erzgebirge ein anderer Wind.

Sommer 2012: Dimitrij Nazarov trifft traumhaft für Münster gegen den damaligen Bundesligisten Werder im Pokal. Bildrechte: imago/Team 2

Als Nazarov Werder und de Bruyne abkochte

Es gibt übrigens nicht wirklich viele Berührungspunkte zwischen Aue und Werder Bremen. Das Hinspiel (0:4) war das erste Duell in einem Punktspiel. Zuvor waren sich beide nur einmal im Pokal begegnet. Beide Spiele verlor Aue. Und dennoch gibt es zwei Erzgebirgler, die mit den Norddeutschen richtig gute Erfahrungen gemacht haben.



Dmitrij Nazarov und Pavel Dotchev wissen, wie man Werder Bremen besiegt. Nazarov als Torschütze und Dotchev als Trainer waren in Diensten von Preußen Münster wichtige Säulen bei der Pokalsensation 2012. Nazarov, der am Sonntag sein 250. Zweitliga-Spiel bestreitet, steuerte beim 4:2-Sieg mit einem Kunstschuss zum 3:2 einen Treffer bei und ließ unter anderem Kevin de Bruyne alt aussehen.