Die Ausgangslage könnte besser sein. Auch wenn Erzgebirge Aue als Zehnter am Samstag gegen den Vorletzten SV Sandhausen auf dem Papier klarer Favorit ist, hebt Trainer Dirk Schuster aus zwei Gründen mahnend den Zeigefinger. Zum einen müssen die Veilchen auf eine ganze Reihe an Spielern verzichten. Und die Gäste zeigten sich zuletzt deutlich stabiler, während Aue das Spielglück ein wenig abhanden gekommen zu sein scheint.

Neben den bekannten Langzeitverletzten muss Schuster am Samstag auch auf Louis Samson nach seinem Platzverweis, Clemens Fandrich, Ben Zolinski und Niklas Jeck verzichten. Die drei Letztgenannten befinden sich in häuslicher Quarantäne. "Wir haben einige personelle Probleme", gesteht auch Schuster ein, der im Training zeitweise kaum 15 Feldspieler zur Verfügung hat. Zumindest gibt es bei Sören Gonther leichte Entwarnung. Sein Einsatz ist wahrscheinlich. Sandhausen zu schlagen, sei aber das Ziel. Dafür müsse man "voll auf Sendung sein, im Zweikampfverhalten alles dagegen halten". Gerade auch bei Kopfbällen müsse man gegenhalten, Sandhausen habe eine der größten Mannschaften.

Die letzten drei Spiele waren vom Ergebnis her natürlich nicht befriedigend. Dabei habe man in Kiel, gegen Hannover und zuletzt in Darmstadt nicht schlecht gespielt. "Wir haben ein paar Fehler zu viel in beiden Strafräumen und es dem Gegner zu leicht gemacht. Und unsere Möglichkeiten haben wir nicht genutzt haben", so Schuster, der auch mit Blick auf die vielen knappen Schiedsrichter-Entscheidungen gegen Aue resümiert: "Wir haben ein bisschen die Scheiße am Fuß."