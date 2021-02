Auf dem Schlossberg in Heidenheim gibt es für den FC Erzgebirge Aue eigentlich nichts zu holen. In sieben Anläufen reichte es zu zwei Pünktchen. Zeit, am Samstag daran etwas zu ändern. "Es waren immer Fahrten, wo wir mit nichts oder wenig zurückkamen. Es ist an der zeit, eine Wende herbeizuführen. Wir wollen den Punkt, den wir gegen Hamburg erkämpft haben, veredeln", erinnert sich Keeper Martin Männel.