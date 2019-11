Wer Erzgebirge Aue in der Tabelle sucht, hat den Blick in der Vergangenheit unwillkürlich nach unten schweifen lassen. 14, 16, 14 - das waren die Endplatzierungen in den letzten drei Jahren des Fußball-Zweitligisten. Wer jetzt nach Aue Ausschau hält, muss nicht lange suchen: Die Mannschaft aus dem Erzgebirge ist nach 14 Spieltagen Tabellenvierter. Viel wichtiger aber: 23 Punkte sind auf dem Konto – und damit neun mehr als zur gleichen Zeit im Vorjahr.