Auch bei Trainer Dirk Schuster hat der schwache Auftritt seiner Mannschaft Spuren hinterlassen. Personelle Konsequenzen mit Blick auf die erste Elf sind nicht ausgeschlossen: "Die Startformation vom Dienstag ist nicht in Stein gemeißelt. Wir sind an der Zielvorgabe, vor allem wie wir aufgetreten sind, in Wiesbaden vorbeigeschrammt. Veränderungen in der Aufstellung sind daher möglich.“ Das Spiel sei aber abgehakt. Die Mannschaft sei gewillt, die Bilanz zu Hause am Laufen zu halten. Bisher hat Aue sieben seiner neun Heimspiele gewonnen, zwei Mal Remis gespielt. "Wir wissen, was Bielefeld darstellt. Die stehen in der Tabelle zu Recht ganz oben. Ich bin dennoch optimistisch, dass wir ein anderes Gesicht zeigen als in Wiesbaden." Personell gibt es keine Veränderungen, nur Filip Kusic wird wegen einer Grippe ausfallen.