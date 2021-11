Der FC Erzgebirge Aue will seinen Aufwärtstrend in der zweiten Fußball-Bundesliga fortsetzen. Nach zwei Siegen und einem Remis in den vergangenen drei Partien vor der Länderspielpause peilt die Mannschaft von Teamchef Marc Hensel am Samstag im Ostderby bei Hansa Rostock (13:30 Uhr/Audiostream und Liveticker in der SpiO-App) den ersten Auswärtssieg der Saison an. "Wir können uns weiter hocharbeiten, das ist eine Riesenchance für uns", sagte der 35-Jährige am Donnerstag. "Wir müssen das Spiel an uns reißen und dem Spiel unsere Note aufstülpen."