Serie starten oder Serie beenden?

Magdeburg reist eine Woche nach dem erlösenden ersten Zweitliga-Heimsieg (2:1 gegen Fürth) mit Rückenwind an die Ostsee. Das Team von FCM-Coach Titz will nun eine Serie starten. "Wir haben ein richtiges Derby mit Zuschauern, das wird eine tolle Atmosphäre", freut sich Titz auf das Spiel mit 25.500 Fans (darunter 2.500 FCM-Anhänger) im Ostseestadion. "Es wird darauf ankommen, dass Du von Beginn an da bist. Rostock hat eine kompakte und physisch starke Mannschaft. Wir müssen das von Beginn an annehmen", blickt Titz voraus.

Hansa-Coach Härtel: "Griffig sein"

Eine Serie beenden will dagegen der FC Hansa. Seit dem Heimsieg gegen St. Pauli Ende August verlor das Team von FCH-Coach Härtel drei Spiele in Serie. Bei einer Niederlage könnte Hansa in die Nähe der Abstiegsplätze abrutschen. "Wir müssen unsere Fehler abstellen, griffig in den Zweikämpfen sein und unsere Chancen besser nutzen", blickt FCH-Coach Jens Härtel voraus. "Wir wollen eine Wucht entwickeln." Ex-FCM und FCH-Coach Härtel: "Fehler abstellen" Bildrechte: IMAGO / Fotostand

Titz über Rostock: "Flexibel und mit Wucht"

Mit genau dieser Wucht beschreibt Titz die Stärken der Rostocker. Hansa unter Härtel komme "mit einer Wucht, einer Kompaktheit, einer Körperlichkeit. Du musst unheimlich aufpassen bei ihren Umschaltbewegungen." Zudem zeichne die Rostocker eine hohe Flexibilität aus. "Zuletzt in Düsseldorf haben sie zwischen den Systemen gewechselt. Sie haben mit einer Vierer- oder Dreier-/Fünferordnung gespielt, je nachdem, in welchem Raum sie sich bewegen", hat Titz beobachtet.

"Bei Atik ist Genesungsverlauf sehr positiv"

Die Reise zum 37. Ostduell zwischen Hansa und Magdeburg mit antreten wird FCM-Angreifer Baris Atik. Der seit Anfang August verletzte Torjäger stand in dieser Woche wieder im FCM-Mannschaftstraining. "Bei Baris Atik ist der Genesungsverlauf sehr positiv", sagte Titz am Donnerstag. Beim Training am Mittwoch wurde der 27-Jährige erstmals wieder voll belastet. "Er hat das Training gut absolvieren können", so Titz. Kann Atik am Samstag gegen Rostock spielen? Bildrechte: IMAGO/Langer

Probespieler mit Ligue-1- und Premier-League-Erfahrung