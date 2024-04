Durch einen Sieg im Ost-Derby bei Hansa Rostock will sich der 1. FC Magdeburg weiter von der Abstiegszone entfernen. "Mit drei Punkten können wir einen wichtigen Schritt machen", sagte FCM-Cheftrainer Christian Titz vor der Zweitliga-Partie an diesem Sonntag (ab 13:30 Uhr im Liveticker und Audiostream) bei den Hanseaten. Der Tabellen-13. Magdeburg hat mit 33 Punkten aktuell nur zwei Punkte mehr als Hansa (31). Titz warnte vor den Gastgebern: "Ein Team, was sehr wuchtig, sehr kampfstark auftritt." Hansa geht vor allem in der Zweikampf schnörkellos zu Werke und beging in der Liga die meisten Fouls. Titz ist also gewarnt. "Wir treffen auf einen hochmotivierten Gegner, der laufstark und körperlich stark ist. Wir wollen die Zweikämpfe annehmen und bestehen."