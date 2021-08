Trotz seiner jungen Jahre will Daferner bereits Verantwortung übernehmen - auch in Rostock. So wie im Hinspiel der vergangenen Saison. Auch da bewies er seine Qualitäten und brachte Dynamo bereits früh in Führung. Es war der Grundstein für einen souveränen 3:1-Auswärtserfolg und für einen triumphalen Empfang zurück in der sächsischen Landeshauptstadt. "Das ist in guter Erinnerung. Wir wissen daher, was das Spiel den Fans bedeutet", so Daferner.