Fußball | 2. Bundesliga Erzgebirge Aue kämpft in Heidenheim gegen sicheren Abstieg

Hauptinhalt

30. Spieltag

Der FC Erzgebirge Aue tritt am Ostersonntag (13:30 Uhr im SpiO-Liveticker) beim 1. FC Heidenheim an. Das Team von Trainer Pavel Dotchev könnte am Spieltag schon so gut wie sicher absteigen. Derweil wird auch die Trainerfrage im Erzgebirge heiß diskutiert.