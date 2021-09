Heidenheims Stärke liegt tatsächlich in der Defensive. Das bestätigt auch der Blick auf die Tabelle. Dort rangiert das Team von FCH-Urgestein Frank Schmidt zwar nur auf Platz elf, aber in Sachen Gegentore – nur drei Stück gab es bislang – ist kein Team besser in dieser zweiten Liga. Einen Anteil daran hat übrigens der ehemalige Dresdner Dzenis Burnic, der vor einem Jahr nach Ostwürttemberg gewechselt war, am Sonntag aber wahrscheinlich wegen Adduktorenproblemen ausfällt.