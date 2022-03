Drei Punkte sind für beide Vereine mehr oder minder ein Muss, will man sich die ohnehin schon schwachen Hoffnungen auf den Klassenerhalt noch irgendwie bewahren. Die Veilchen stehen derzeit mit 19 Punkten auf Rang 17 in der Tabelle, Ingolstadt wartet mit vier Punkten weniger dahinter und hat sogar noch ein Spiel mehr auf dem Konto. Beide Mannschaften brauchen also ein mittelgroßes Wunder, um sich noch auf den Relegationsplatz retten zu können. Dort steht momentan die SG Dynamo Dresden, die es am Freitagabend (Anstoß: 18:30 Uhr) zeitgleich mit dem FC Schalke 04 zu tun bekommt.