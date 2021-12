Ingolstadt steht nach der absolvierten Hinrunde mit mageren sieben Punkten auf Rang 18 in der Tabelle und konnte bislang nur einen einzigen Sieg einfahren. Nach der Entlassung von André Schubert in der vergangenen Woche steht mit Rüdiger Rehm nun bereits der dritte Trainer der laufenden Spielzeit an der Seitenlinie des FCI. Auch seine Premiere in der vergangenen Woche bei Hannover 96 ging verloren, sodass alles andere als ein Sieg gegen Dresden eigentlich nicht in Frage kommt.