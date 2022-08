Fußball | 2. Bundesliga Magdeburg will auf dem Betzenberg lange die Null halten

6. Spieltag

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge will der 1. FC Magdeburg zurück in die Erfolgsspur. Dabei trifft die Mannschaft von am Sonntag (28. August, ab 13.30 Uhr im Liveticker und im Audio-Livestream) in Kaiserslautern auf einen stark gestarteten Mitaufsteiger.