Im vergangenen Jahr endete die Reise auf den Betzenberg für den 1. FC Magdeburg mit einer bitteren Niederlage. 1:4 ging die Mannschaft von Christian Titz beim 1. FC Kaiserslautern unter. Ganz ungewöhnlich ist das nicht, denn im rheinland-pfälzischen Fußballtempel konnte der FCM noch nie gewinnen. Bis jetzt, so die Hoffnung. Zurückblicken mag Titz ohnehin nicht:

1:4-Klatsche ist vergessen

"Für mich spielt die letzte Saison keine Rolle. Wir sind mit einer veränderten Mannschaft in eine neue Saison gestartet. Und wir treffen auf Gegner mit ganz anderen Attributen und Zusammenstellungen", sagte der Cheftrainer auf der Pressekonferenz zum Spiel. In diesem Jahr soll also alles ganz anders werden. "Wir wollen dort hinfahren und mit dem Ball unser Spiel gestalten, versuchen, Tore zu schießen, damit wir das Spiel für uns entscheiden können", so Titz.

Trend: FCM abwärts, FCK aufwärts?

Der Trend spricht nicht für die Magdeburger und ist bei beiden Mannschaften völlig unterschiedlich. Während der FCM in den letzten beiden Spielen die ersten Niederlagen der Saison hinnehmen musste, konnte sich der FCK mit zwei Siegen in Folge in der Tabelle stabilisieren. Den Tabellen-Nachbarn beschreibt Titz als "kompakte und kampfstarke Mannschaft", die vom eigenen Publikum "nach vorne gepeitscht" wird. Sie agierten mit viel Wucht, hätten aber auch spielerische Elemente in ihrem Spiel, so Titz.

Ex-Leipziger Sirch überzeugt beim FCK

Einer, der in dieser Phase mit guten Leistungen überzeugte, ist der Ex-Lok-Leipziger Luca Sirch. Der 25-Jährige stand in beiden Spielen in der Startelf des FCK und erzielte gegen Paderborn sogar ein Tor. Auch beim jüngsten 1:2 im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart war Sirch in der Startelf.

Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

Verletzungssorgen beim FCM

Solche positiven Beispiele drängen sich beim FCM derzeit nicht auf. Vielmehr plagen Christian Titz Verletzungssorgen. Allen voran Baris Atik, der wegen Fußproblemen weiter nicht auflaufen kann, und Mohammed El Hankouri, der wegen Knieproblemen ebenfalls passen muss. Zudem ist der Einsatz von Jean Hugonet fraglich.

Stimmung auf dem "Betze"

Egal mit welchem Personal, ein Spektakel auf dem "Betze" ist fast schon garantiert, denn es treffen zwei der zweikampfstärksten Teams der Liga aufeinander. Und dann sind da noch die Fans: Bis Donnerstag (31.10.) wurden 42.885 Tickets verkauft, davon 1.643 an FCM-Anhänger.

Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

So könnten sie spielen

FCK : Krahl - Zimmer, Elvedi, Heuer, Wekesser - Tomiak - Sirch, Ritter - Yokota, Redondo - Ache

: Krahl - Zimmer, Elvedi, Heuer, Wekesser - Tomiak - Sirch, Ritter - Yokota, Redondo - Ache FCM: Reimann - Hugonet, Mathisen, Heber - Hercher, Gnaka, Krempicki, Nollenberger - Amaechi, Kaars, Burcu