"Wir haben die Wochen nach dem Spiel in Kiel gut genutzt, unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Man merkt, dass der Fokus auf dieses Spiel geht", sagte FCM-Trainer Jens Härtel am Freitag auf der Pressekonferenz zum Spiel. Zugleich warnte er jedoch vor dem Vorjahres-Vierten, der "eine hohe Qualität in der Offensive hat. Eine Mannschaft, die Probleme bereiten kann, wenn du nicht bereit bist". Parallel kündigte Härtel einige Möglichkeiten an, "mit denen wir ihnen Probleme bereiten können."