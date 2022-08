Die Aufgabe, mit der sich Christian Titz und sein Team derzeit jedoch herumschlagen müssen, ist die in dieser Saison noch nicht adäquate Belohnung für den offensiven, mutigen Aufwand, den die Blau-Weißen betreiben. Aus bis dato vier Partien blieben erst drei Punkte – vom Auswärtssieg in Karlsruhe am 2. Spieltag – übrig. Das hat Gründe, auf die Christian Titz auch am Tag vor dem Heimspiel gegen den mit vier Punkten aus vier Partien ebenso eher holprig aus den Startlöchern gekommenen Kontrahenten aus der niedersächsischen Landeshauptstadt zu sprechen kam.



"Wir müssen es auch mal schaffen, unsere Möglichkeiten zu nutzen, Tore zu erzielen", forderte der 51-Jährige einerseits und vergaß ebenfalls nicht nachzulegen, dass "wir hinten wirklich kompakt, stabil und kosequent in den Zweikämpfen" sein müssen.