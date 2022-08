Was erschwerend hinzu kommt: Im Spiel in der ausverkauften heimischen MDCC-Arena müssen die Magdeburger zahlreiche Ausfälle kompensieren. Zur ohnehin schon langen Verletztenliste kommen Mohammed El Hankouri und Alexander Bittroff hinzu. Beide fallen wegen muskulärer Probleme aus. Die wohl wichtigste Personalie ist Dreh- und Angelpunkt Baris Atik. Sein Einsatz ist nach Angaben von Christian Titz offen. Der Grund: Eine Bänderverletzung beim FCM-Regisseur lasse ein normales Training nicht zu. "Wir überlegen stets, wie wir ihn für die Spiele hinbekommen. Er selbst will natürlich immer spielen und ist für uns ein Unterschiedsspieler. Es ist aber Woche für Woche offen, ob er auflaufen kann", so Titz.