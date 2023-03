Allzu große Sorgen muss sich Christian Titz im Moment nicht machen, ganz im Gegenteil: Der Trainer des 1. FC Magdeburg kann mit den jüngsten Leistungen seiner Mannschaft in der 2. Bundesliga absolut zufrieden sein. Er habe einen "guten Schlaf", verriet Titz auf der Pressekonferenz vor dem kommenden Heimspiel gegen den SC Paderborn (Samstag, 13 Uhr, live im Audio-Stream und Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App).

Es ist bemerkenswert, wie sich der FCM nach großen Problemen in der Hinrunde mittlerweile stabilisiert hat. Nach Platz 17 zum Abschluss der ersten Halbserie haben sich die Magdeburger bis auf den zwölften Rang nach vorn gearbeitet. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf dem momentan Arminia Bielefeld steht, beträgt derzeit sechs Zähler. Aus den letzten vier Zweitliga-Spielen resultierten drei Siege (3:2 bei Holstein Kiel, 2:1 bei Hannover 96, 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern). Gegen Paderborn peilt Magdeburg den dritten Sieg in Serie an.