Beim Duell FCM gegen Fürth treffen auch der Aufsteiger aus der 3. Liga und der Absteiger aus der Bundesliga aufeinander. Die "Kleeblätter" aus Fürth kamen in dieser Saison bisher nur zu vier Remis. Dennoch warnt Titz: "Fürth ist in der Tabelle unterbewertet, sie haben mehrere gute Spiele gehabt, in denen sie das Spiel hätten entscheiden können", sagt der Magdeburger Coach. "Das ist eine spielstarke Mannschaft, die versucht, das Spiel zu kontrollieren." Die drei Punkte sollen aber in Magdeburg bleiben.