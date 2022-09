Nach zwei Wochen Länderspielpause wird es für den 1. FC Magdeburg im Zweitliga-Punktspielbetrieb wieder ernst. Am Sonntag (2. Oktober) empfängt die Mannschaft von Trainer Christian Titz den Tabellen-Elften SSV Jahn Regensburg. Der Anpfiff in der MDCC-Arena erfolgt 13:30 Uhr, "Sport im Osten" ist per Live-Ticker auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App dabei. 17.500 Tickets sind bisher für die Begegnung abgesetzt worden, 280 Gästefans werden erwartet.