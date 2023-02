Fußball | 2. Bundesliga Endlich auch zuhause nachlegen – 1. FC Magdeburg empfängt FC St. Pauli

21. Spieltag

Der 1. FC Magdeburg will den Auswärtsdreier in Kiel veredeln und erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge einfahren. Aber die Herausforderung für das schwächste Heimteam der Liga ist immens: Am Samstag (18. Februar, 13 Uhr, im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) gastiert St. Pauli beim FCM. Die Hamburger haben im neuen Jahr weder einen Punkt abgegeben noch ein Gegentor kassiert.