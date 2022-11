Am Donnerstagabend wartet auf Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg ein heißer Tanz unter Flutlicht (ab 20:30 Uhr im Liveticker der SpiO-App). Im Heimspiel empfangen die Sachsen-Anhalter Spitzenreiter SV Darmstadt, der seit 16 Spielen ungeschlagen ist. Entsprechend groß ist der Respekt bei FCM-Chefcoach Christian Titz: "Es wird ein sehr intensives Spiel, weil wir auf eine sehr stabile Mannschaft treffen, die in der Defensive gut steht." Gerade einmal 14 Gegentore haben die Darmstädter in dieser Spielzeit kassiert. Das ist hinter Heidenheim (13) der zweitbeste Wert der Liga. Titz sieht für seine Schützlinge dennoch Chancen beim Umschaltspiel, obwohl "Darmstadt immer mit einer guten Restraumverteidigung" agiert. Daher fordert der Trainer, "dass wir sie ins Laufen bringen und die Räume freiziehen, um in die Tiefe zu kommen."