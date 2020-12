Der Nürnberger Christkindlesmarkt gehört zu den traditionsreichsten Weihnachtsmärkten, und auch wenn er in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht realiter stattfinden kann, dann doch wenigstens in der Fantasie von Dirk Schuster: Es sei "ein Highlight, zur Christkindleszeit in Nürnberg zu spielen", sagte der Trainer von Erzgebirge Aue vor dem letzten Zweitligaspiel seiner Mannschaft vor Weihnachten am Sonntag (Anstoß: 13:30 Uhr). Gewiss, seine Mannschaft hat mit dem 4:1 am Donnerstagabend gegen den Karlsruher SC ordentlich vorgelegt und kann nun mit einem weiteren Sieg beim "Club" sogar den Relegationsplatz erklimmen.