Am Sonntag geht es dann ausgerechnet zum 1. FC Nürnberg, der seit seiner Umstellung auf das etwas defensivere 4-4-2 seit vier Pflichtspielen kein Gegentor mehr kassiert hat. "In den letzten Wochen hat sich Nürnberg tiefer gestaffelt und die Räume eng gemacht", erklärte Titz auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel. Seine Hoffnung, dass Nürnberg im Duell auf Augenhöhe vor heimischer Kulisse "aktiv am Spiel mitwirken wird", ist also keine Überraschung.