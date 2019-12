Fußball | 2. Bundesliga Dynamo Dresden: Kauczinski schon in Nürnberg unter Druck

18. Spieltag

Nach der 0:3-Niederlage beim VfL Osnabrück steht Markus Kauczinski schon in seinem zweiten Spiel als Trainer von Dynamo Dresden unter Erfolgsdruck. Am Freitagabend (Anstoß: 18:30 Uhr, live im Ticker auf sport-im-osten.de) muss der neue Coach unbedingt Punkte holen, um trotz einer misslungenen Hinserie mit einem hoffnungsvollen Gefühl in die Weihnachtspause zu gehen.