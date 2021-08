Die Stimmung beim FC Erzgebirge Aue könnte besser sein. Zum fünften Mal in den vergangenen sechs Spielzeiten sind die Veilchen bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden - dieses Mal mit 1:2 gegen den FC Ingolstadt . Seit der Saison 1991/92 ist man sogar schon 14 Mal beim Pokal-Auftakt rausgeflogen. Es scheint festzustehen: Aue kann Pokal nicht. "Wir sind sehr enttäuscht, wir hatten uns viel mehr vorgenommen", sagte Aue-Trainer Aliaksei Shpileuski vor dem anstehenden Zweitliga-Duell beim einstigen Bundesliga-Schwergewicht FC Schalke 04. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Vereine in einem Pflichtspiel.

20.768 Zuschauer werden am Freitag in der Veltins-Arena sein, darunter 1.000 Veilchen-Anhänger. Und die hatten bislang nur wenig zu lachen. Wo hakt es im Erzgebirge? Was am 1. und 2. Spieltag in der Liga schon nicht funktionierte, war auch gegen Ingolstadt nicht besser. Es hapert gewaltig in der Offensive, Aue schießt zu wenige Tore. Die Mannschaft spiele zu passiv, fasst der Aue-Coach das größte Problem zusammen. "Es waren wenig Tiefenläufe, Zuspiele vor die Kette, nicht dahinter", so Shpileuski weiter. Was den Coach aber im Hinblick auf das Schalke-Spiel positiv stimmen dürfte ist, dass seine Mannschaft sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben und vieles versucht hat. Zudem sorgte Ben Zolinski mit dem ersten Veilchen-Tor der noch jungen Saison immerhin für ein Offensiv-Lebenszeichen. Auch Neuzugang Babacar Gueye präsentierte sich im vorderen Drittel in ordentlicher Verfassung. Mit ihm wirkte das Auer Angriffsspiel deutlich wuchtiger, schneller und letztlich gefährlicher.