Fußball | 2. Bundesliga Beschenken die Dynamos Coach Schmidt zum Geburtstag mit Sieg gegen Schalke?

Hauptinhalt

11. Spieltag

Trotz der fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Partien sieht Trainer Alexander Schmidt Dynamo Dresden am Sonnabend (20.30 Uhr, Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) beim Spitzenspiel der 2. Bundesliga beim FC Schalke 04 nicht chancenlos.