Nach der völlig misslungenen Generalprobe im Test gegen Dynamo Dresden am vergangenen Wochenende ist die Stimmung bei Erzgebirge Aue vor dem Jahresauftakt gegen den FC St. Pauli am Samstag (13:30 Uhr live hören und im Ticker auf sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App) alarmierend. "Wir konnten das so nicht stehenlassen. Es hat geknallt. Das kannte ich so von meiner Truppe nicht. Aber vielleicht haben wir diesen Effekt gebraucht", sagte Teamchef Marc Hensel auf der Pressekonferenz am Donnerstag und verglich den Auftritt seiner Mannschaft mit einem "Rückfall in die Steinzeit".