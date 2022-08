Die Schock-Nachricht folgte direkt zu Beginn der Magdeburger Pressekonferenz am Freitag (12.08.2022): Baris Atik wird definitiv für das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli am Sonntag (13:30 Uhr, live im Audio-Stream und Ticker in der Spio-App und auf sport-im-osten.de) ausfallen. Das trifft Magdeburg sicher nicht unvorbereitet, schon zuletzt lief es bei Atik hauptsächlich auf kürzere Einsätze hinaus, aber dennoch wiegt der Ausfall des Spielmachers schwer.