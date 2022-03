Seit mehr als drei Monaten warten die Elbestädter auf einen Dreier. Von den letzten neun Duellen wurden zwar nur vier verloren, aber mit fünf Remis ging's schnurstracks ab in den Keller. Die SGD ist auf dem Relegationsplatz gelandet, hat aber noch alles in der Hand. Nur irgendwann müssen Siege her. "Jeder Sieg wird uns gut tun, aber es ist nicht so, dass wir sagen: Oh Gott, so lange nicht mehr gewonnen. Wir sind endlich reif und bereit für die drei Punkte", erklärte Guerino Capretti auf der Pressekonferenz.