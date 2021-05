Es brodelt im Lößnitztal. Und zwar gewaltig. Wenige Tage nach dem historisch desolaten Heimauftritt des FC Erzgebirge Aue gegen Paderborn (3:8) meldeten sich Aues Coach Dirk Schuster und sein Co-Trainer Sascha Franz krank. Just am gleichen Tag begab sich die Mannschaft in das von der DFL zum Saisonabschluss vorgeschriebene Quarantäne-Trainingslager. Die Paderborn-Pleite könnte das Anfang vom Ende für Schusters Amtszeit in Aue sein. Zumindest deuten die aktuellen Zeichen stark auf einen vorzeitigen Abschied hin. Allen weiteren Spekulationen erteilte Aues Pressesprecher Peter Höhne am Freitag dann eine deutliche Absage. "An der Lage hat sich nichts geändert." Und dabei will man es belassen. Punkt.