18. Spieltag

Nach einer turbulenten Hinrunde hat der FC Magdeburg im Abstiegskampf der 2. Bundesliga noch alle Karten in der eigenen Hand. Im neuen Jahr kommt es darauf an, die hohe Spielkontrolle endlich in Tore umzumünzen. Diese Mission startet am Freitag (ab 18:30 Uhr im Live-Ticker in der SpiO-App) bei der hochambitionierten Fortuna Düsseldorf.