Titz wolle in seiner Heimat, wo unter den 50.000 Fans viele Freunde und die Familie sein werden, ein "gutes Spiel kreieren und Punkte holen", die man im Laufe der Saison liegengelassen habe. Auch deshalb gehe man mit einer enormen Ernsthaftigkeit in das Spiel. Er hätte sich ein brisanteres letztes Spiel gewünscht und nichts gegen die Konstellation Dritter gegen Vierter gehabt, sagte er scherzhaft.

Magdeburg geht in die dritte Zweitliga-Saison in Folge und steckt aktuell mitten in den Vorbereitungen auf die neue Spielzeit. Auch deshalb wird Titz am Sonntag nicht mitgepackten Koffern direkt von Düsseldorf in den Urlaub starten, sondern "zu Hause" in Magdeburg erst einmal die Hausaufgaben machen.