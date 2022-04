Nach 13 sieglosen Spielen glaubt Dynamo Dresdens Verteidiger Chris Löwe an ein baldiges Ende der Negativ-Serie. "Wir haben genug Qualität", erklärte der 33-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Freitag (ab 18.30 Uhr in voller Länge hören und im Liveticker bei sport-im-osten-de und in der "SpiO"-App) bei Fortuna Düsseldorf. "Es braucht diesen einen Moment. Ich glaube, dass dieser nicht mehr weit entfernt ist", meinte Löwe.