Schuster drückt auf die Bremse

Ok, es ist sind erst zwei Spieltage vorbei, und die Tabelle hat zu diesem Zeitpunkt null Komma null Aussagekraft. Das sieht auch Schuster so, der diesem Spiel keine zu große Bedeutung zukommen lassen will. "Ich möchte trotz der Tabellenkonstellation nach dem zweiten Spieltag nicht von einem Spitzenspiel sprechen. Die Unterschiede zwischen beiden Vereinen sind einfach zu groß", so der 52-Jährige.

Im HSV sieht der Auer Übungsleiter den seiner Meinung nach größten Favoriten auf den Aufstieg in die Bundesliga. Besonders beeindruckt zeigt er sich dabei von der "Abteilung Attacke" der Hanseaten. "Am Montag in Paderborn war neben den Stürmern auf dem Platz mit Lukas Hinterseer, Bakery Jatta, Gideon Jung oder Aaron Hunt noch eine geballte Offensivkraft auf der Bank vorhanden. Die komplette Hamburger Offensivabteilung mit Simon Terodde an der Spitze ist brutal gefährlich", meinte Schuster. Wenn der "Kleine" den "Großen" ärgert: Im Februar 2020 gewinnt der FCE zu Hause mit 3:0 gegen den HSV. (Archiv) Bildrechte: Picture Point

Ivanov wohl nach Istanbul

Im eigenen Angriff sieht man beim FCE auch noch Verbesserungspotential. Bis kommenden Montag, 18 Uhr, ist das Transferfenster noch geöffnet. Als heißer Kandidat wurde zuletzt Stanislav Ivanov vom Levski Sofia (Bulgarien) gehandelt. Der 21-Jährige steht aber auch bei anderen Klubs hoch im Kurs. So hat auch der Galatasaray Istanbul seine Finger im Spiel. Wie "Tag24" berichtet, soll der türkische Rekordmeister bereit sein, etwa 700.000 Euro Ablöse für das Offensivtalent hinzublättern.

Jubiläum für Männel

Einer, der schon vor dem Spiel Grund zur Freude hat, ist Aue-Torwart Martin Männel. Die lebende FCE-Legende wird dann nämlich zum 400. Mal ein Pflichtspiel für seinen Verein bestreiten. Auch wenn der Jubilar selbst gar keinen großen Blick dafür hat. "Wenn ich mich in ein paar Jahren zur Ruhe setze, werde ich stolz darauf zurückblicken, dass dann hoffentlich noch ein paar Spiele dazugekommen sind. Aber im Alltag spielt die Anzahl der Einsätze keine Rolle für mich", erklärt der Kapitän der "Veilchen", der nach einem Knorpelschaden im Knie als Jugendlicher immer einen Backup-Plan hatte und deshalb eine Ausbildung zum Sportjournalist gemacht hat, wie er der Deutschen Presse-Agentur verriet. Martin Männel spielt seit 2008 beim FC Erzgebirge Aue. Bildrechte: PICTURE POINT / Sven Sonntag

Mit Blick auf das Sonntagsspiel wird dem Routinier auch nicht bange: "Wir konnten dem HSV in der Saison 2018/19 auswärts beim 1:1 und zuletzt im Februar beim 3:0-Heimsieg weh tun. Vielleicht gelingt uns das jetzt wieder", frohlockt er. Anders als sein Trainer schielt Männel trotz der schweren Aufgabe auch auf die Tabelle. Auf die Frage, welche Schlagzeile er sich am Sonntag wünscht, fand er schnell die passende Antwort. "Aue erobert beim HSV die Tabellenspitze zurück", so der 32-Jährige schmunzelnd.