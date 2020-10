So selbstbewusst und zielstrebig wie im gegnerischen Strafraum präsentiert sich Florian Krüger auch außerhalb des Platzes. Das Stürmer-Talent von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue liefert vor der Nachholpartie am Mittwoch (18:30 Uhr/live in der SpiO-App und im Nachrichtenradio MDR aktuell ) beim Hamburger SV eine deutliche Ansage. "Es ist ein frühes Spitzenspiel in dieser Saison und wir sind nicht chancenlos. Wir fahren nach Hamburg, um zu gewinnen und Tabellenführer zu werden", sagt Krüger vor dem Duell zwischen dem Zweiten und Dritten. Spitzenreiter ist derzeit Kiel, einen bzw. drei Punkte dahinter folgen Hamburg und Aue. Ein 1:0-Erfolg würde den Veilchen genügen. Zuletzt Zweitiga-Tabellenfüher waren die Sachsen gerade erst - nach einem 3:0 am ersten Spieltag bei Aufsteiger Würzburg.