Neben Owusu fehlt dem FCE im Nachholspiel beim Hamburger SV am Dienstag (18:30 Uhr/Radio-Livestream und Live-Ticker in der SpiO-App) mit Ben Zolinski ein weiterer Offensivakteur. Zolinski muss wegen der fünften gelben Karte passen. Jan Hochscheidt könnte eine Chance von Beginn an erhalten, er ist ohnehin der Top-Torschütze der Partien mit dem HSV.



Nach dem unglücklichen 2:3 im Kellerduell beim FC Ingolstadt sind die Chancen der Auer auf den Klassenenerhalt auf ein Minimum gesunken. Nur ein Sieg in Hamburg würde die Tür ein kleines Stück mehr öffnen. Dann hätten die Veilchen sechs Zähler Rückstand auf Dynamo Dresden auf Relegationsplatz 16 - gegen Dresden kommt es am letzten Spieltag noch zum Aufeinandertreffen.