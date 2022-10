Trotz der zuletzt ernüchternden Ergebnisse und langsam aufkommenden Unruhe im Umfeld des Vereins glaubt Titz fest an die Wende. "Die Mannschaft ist in einem intakten Gebilde und hat in den vergangenen Tagen wieder sehr engagiert trainiert", lobt der Magdeburger Fußballlehrer. Dass sich der Erfolg zeitnah einstellen muss, ist aber auch ihm bewusst. "In der jetzigen Situation würde uns ein Auswärtssieg guttun. Davor steht aber ein hartes Stück Arbeit. Der Gegner wird uns alles abverlangen." Gegen die Trendwende an alter Wirkungsstätte hat er aber mit Sicherheit nichts einzuwenden. Es wird emotional. So oder so.