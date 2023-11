Bildrechte: imago images / Philipp Szyza

Fußball | 2. Bundesliga Topspiel beim HSV: FCM hofft auf nächstes Hoch im Norden

Hauptinhalt

12. Spieltag

03. November 2023, 17:27 Uhr

Zuletzt tat sich der 1. FC Magdeburg in der Liga schwer. Bringt der Pokalsieg am Mittwoch in Kiel die Titz-Elf wieder in die Spur? Das Team blieb im Norden und hofft beim heimstarken Hamburger SV auf den nächsten Coup.