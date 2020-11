Schuster: "Kleine Fehler werden sofort bestraft"

Erst am vergangenen Wochenende ließen die "Veilchen" beim 1:1 gegen Holstein Kiel trotz 75-minütiger Überzahl wichtige Zähler liegen. Unruhe kommt deshalb aber nicht im Lößnitztal auf. "Wir tun gut daran, uns mit unserer Leistung zu beschäftigen. Die Punktezahl entspricht dem, was wir bisher in der Saison abgerufen haben", zeigte sich Aues Trainer Dirk Schuster im Rahmen der Pressekonferenz am Donnerstag (5. November) zuversichtlich. Der Auftritt gegen Kiel habe jedoch einmal mehr gezeigt, "wie ausgeglichen die Liga ist. Kleine Fehler werden sofort bestraft".

Heimmacht Hannover

Fehlerminimierung wird auch gegen Hannover 96 die Maxime sein. Schließlich mussten die Niedersachsen vor heimischer Kulisse in dieser Saison noch keinen Punktverlust hinnehmen. "Sie sind systemflexibel und eine Heimmacht", ein "sehr spielstarker Gegner", warnte Schuster: "Bislang hatte dort kaum ein Gegner die Chance, einen Punkt zu entführen. Das wollen wir natürlich ändern." Kurios: Bisher ließen die 96er in dieser Spielzeit einer Niederlage stets einen Sieg folgen. Am vergangenen Wochenende setzte es auswärts eine 1:4-Klatsche gegen Greuther Fürth. Bleibt Hannover seinem Trend treu, dürfte es für Aue am Samstag also schwer werden. Gute Erinnerungen: Im Juni dieses Jahres bejubelten Florian Krüger, Philipp Riese und Pascal Testroet den Heimsieg über Hannover. Bildrechte: PICTURE POINT/Sven Sonntag

Männel mit Kampfansage

"Sie haben zuletzt einen Dämpfer bekommen und wollen den jetzt natürlich in einem Heimspiel auswetzen. Da müssen wir voll dagegenhalten. Es wartet ein richtig guter Gegner auf uns", warnte daher auch FCE-Keeper Martin Männel. "Wir müssen eines unserer besten Auswärtsspiele zeigen. Dafür machen wir im Training alles", unterstrich Aues Kapitän. Man wolle mutig nach vorne spielen und Torgefahr ausstrahlen.

Auer Personalsorgen

Allerdings reisen die Sachsen mit einigen personellen Ausfällen in die niedersächsische Landeshauptstadt. Neben den verletzten Fabian Kalig und Erik Majetschak fallen auch Sascha Härtel und Jan Hochscheidt aus. Beide Profis befinden sich nach positiven Corona-Befunden weiterhin in häuslicher Quarantäne. Zudem fehlt Rechtsverteidiger Calogero Rizzuto, der eine Rotsperre verbüßt. Aber: "Jammern bringt aufgrund der aktuellen Situation gar nichts. Wir müssen an die Mentalität, die kämpferische Leistung und teilweise auch an die spielerischen Fortschritte der letzten Spiele anknüpfen", legte Schuster den Fokus auf das Wesentliche.

Krüger-Verlängerung zur rechten Zeit