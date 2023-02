In Heimspielen läuft es in dieser Zweitliga-Saison für den 1. FC Magdeburg so gar nicht. Der FCM ist Schlusslicht in der Heimtabelle. Ausgerechnet ein "gefühltes Heimspiel" soll den Magdeburgern nun aber etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Der FCM gastiert am Sonntag (26.02.2023, 13.30 Uhr im Live-Ticker) bei Hannover 96. Das Nachbarschaftsduell mit rund 10.000 mitgereisten FCM-Fans ist auch ein Duell zweier Krisenklubs.