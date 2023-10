Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den Karlsruher SC in der Liga gab es in der vergangenen Woche einen 4:2-Testspiel-Erfolg gegen den Liga-Mit-Konkurrenten Eintracht Braunschweig. Den Schwung aus dem Testspiel soll und will die Mannschaft am Freitag mit nach Hannover nehmen. Leon Bell Bell sagte in einer Medienrunde am Mittwoch, dass alle "sehr viel Bock" verspüren und sie "einiges gutzumachen haben nach den letzten Spielen." Hannover habe zudem eine "sehr gute Mannschaft, offensiv", doch der 27-Jährige betonte, dass der Gastgeber dadurch auch "Konter-Möglichkeiten zulässt", die die FCM-Offensive nutzen will.