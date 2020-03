Entsprechend nahe liegt, dass Dynamo nicht gerade glücklich über die Entscheidung der DFL ist, Fußballspiele ohne Zuschauer auszutragen anstatt sie zu verlegen. "Wir werden in der Diskussion mit den Verbänden dafür werben, dass der Spielbetrieb so lange ausgesetzt wird, bis Zuschauer wieder im Stadion dabei sein können", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer Pressemitteilung vom Mittwoch.

Ob in Hannover ein erneuter Coup gelingt, dürfte auch davon abhängen, ob die Dresdner wieder solche Nehmer-Qualitäten zeigen wie zuletzt. Sowohl in Regensburg als auch gegen Aue wandelten sie einen zwischenzeitlichen Rückstand in eine Führung um und verteidigten diese bis zum Schluss. Anders als noch in der Hinrunde ließen sie sich von Rückschlägen nicht einschüchtern, obwohl die Ausgangslage vor dem Spiel in Regensburg alles andere als gut ausgesehen hatte.